Алтайские единороссы выбрали новых замов руководителя

Кресло зама руководителя освободилось после того, как Андрей Осипов оставил это место и сложил свои депутатские полномочия. Фото: Олег УКЛАДОВ

На очередном заседании фракции «Единой России» выбрали двух новых заместителей руководителя. Ими стали Денис Голобородько и Ирина Солнцева, сообщает пресс-служба «ЕР» в Алтайском крае.

Кресло зама руководителя освободилось после того, как Андрей Осипов оставил это место и сложил свои депутатские полномочия в связи с переходом на должность бизнес-омбудсмена.

Причем ранее заместитель руководителя был только один, теперь их будет двое.

– Назначение Дениса Голобородько и Ирины Солнцевой на пост замруководителей фракции связано с необходимостью более интенсивно развивать приоритетные направления работы в виде волонтёрской деятельности в период пандемии и оказания адресной помощи гражданам, а также усилить работу в преддверии избирательной кампании 2021 года, - уточняют в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Денис Голобородько на данный момент занимает должно и.о. руководителя комитета АКЗС по правовой политике. Ирина Солнцева является заместителем председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке, а также членом комитета по социальной политике.