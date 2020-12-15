От Виктора Томенко потребовали расследовать причины всплеска смертности в Алтайском крае

В октябре и ноябре 2020 года на Алтае резко выросла смертность. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональное отделение КПРФ потребовало от губернатора Виктора Томенко расследовать причины взрывного роста смертности в Алтайском крае представить его общественности.

– Алтайский край в октябре 2020 года занял первое место по приросту смертности среди российских регионов (162,3%, +1780 человек относительно того же периода в прошлом году), тогда как в среднем по стране рост смертности составил +130,3%. В связи с чем произошел взрывной рост смертности, официальные инстанции не сообщают, – сказано на сайте партии.

Коммунисты отмечают, что такой всплеск мог произойти из-за приостановки оказания плановой медпомощи, так как по официальном данным оперштаба от коронавируса в октябре умерло 297 человек.

Также коммунисты требуют отменить для лиц старше 65 лет ограничения на прогулки на открытом воздухе и смягчить запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.