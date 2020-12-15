Экс-замглавы алтайского Минстроя продлили срок домашнего ареста

Уголовное дело в отношении Андрея Голубцова возбудили еще в апреле. Фото: pixabay.com

Экс-заместителю главы Минстроя Алтайского края Андрея Голубцова продлили в очередной раз продлили срок домашнего ареста, сообщает ИА «Банкфакс».

Уголовное дело в отношении Андрея Голубцова возбудили еще в апреле 2020 года. Бывшего чиновника обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил взятку от директора одной из компаний за покровительство при заключении контрактов на ремонт и строительство коммунальных сетей.

В июне Голубцова посадили под домашний арест, срок которого продлевали уже неоднократно. По данным издания, дома он пробудет до 14 февраля 2021 года, хотя ранее в региональном Следкоме заявляли, что дело Голубцова может отправиться в суд уже в текущем году.