Две алтайские школы попали в ТОП-100 лучших в России

Всего из Алтайского края в конкурсе участвовали 20 школ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Две алтайские школы попали в список 100 лучших школ в России. Конкурс проводила медиагруппа «Актион-МЦФЭР», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ТОП-100 попали Алтайский краевой педагогический лицей-интернат и барнаульская средняя школа №117 Барнаула.

Всего из Алтайского края в конкурсе участвовали 20 общеобразовательных организаций. Жюри оценивало работу управленческого сектора школы: директора, заместителя по учебно-воспитательной работе и заместителя по воспитательной работе.

- Конкурс призван повысить престиж педагогических профессий и усилить кадровый потенциал сферы образования, - заявляют в пресс-службе Минобра.

Ранее стало известно, что Алтайский край стал лучшим в России по качеству дополнительного профессионального образования педагогов. Такой вывод сделали в результате мониторинга, проведенного Рособрнадзором.