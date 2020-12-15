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Общество

Две алтайские школы попали в ТОП-100 лучших в России

Оценивалась работа управленческой команды школы
Татьяна Гейнрих
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Всего из Алтайского края в конкурсе участвовали 20 школ.

Всего из Алтайского края в конкурсе участвовали 20 школ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Две алтайские школы попали в список 100 лучших школ в России. Конкурс проводила медиагруппа «Актион-МЦФЭР», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ТОП-100 попали Алтайский краевой педагогический лицей-интернат и барнаульская средняя школа №117 Барнаула.

Всего из Алтайского края в конкурсе участвовали 20 общеобразовательных организаций. Жюри оценивало работу управленческого сектора школы: директора, заместителя по учебно-воспитательной работе и заместителя по воспитательной работе.

- Конкурс призван повысить престиж педагогических профессий и усилить кадровый потенциал сферы образования, - заявляют в пресс-службе Минобра.

Ранее стало известно, что Алтайский край стал лучшим в России по качеству дополнительного профессионального образования педагогов. Такой вывод сделали в результате мониторинга, проведенного Рособрнадзором.

Образование