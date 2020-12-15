ВТБ: выдачи дальневосточной ипотеки превысили 10 млрд рублей

ВТБ за год работы по программе «Дальневосточная ипотека» выдал 2,6 тысячи льготных кредитов на 10 млрд рублей. Количество заключенных договоров достигло почти 3 тысяч на сумму 11,4 млрд рублей.

Программа продолжает пользоваться активным спросом у дальневосточников: регионами-лидерами по объему заключенных договоров являются Приморский край (порядка 5 млрд рублей), Республика Саха (Якутия) (2,1 млрд рублей) и Хабаровский край (1,9 млрд рублей). Также недвижимость по программе приобретают и жители субъектов Сибирского федерального округа - Алтайского края и Иркутской области.

«Год назад ВТБ первым из банков начал выдавать кредиты по программе дальневосточной ипотеки. За это время мы дважды улучшали для клиентов условия по ней, снижая размер первоначального взноса до 15% и ставку – всего до 1%. В сентябре для жителей Магаданской области мы расширили действие программы на вторичный рынок, чтобы граждане расширили выбор жилых объектов в регионе с небольшим объемом строящегося жилья. Для ВТБ стратегически важна доступная ипотека, поэтому рассчитываем, что благодаря именно этой программе жители Дальнего Востока смогут успешно решить свой квартирный вопрос», - прокомментировал результаты первого года действия программы Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

Льготный кредит в рамках программы «Дальневосточная ипотека» доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка по нему в ВТБ составляет 1% с учетом комплексного страхования заемщика, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.

В конце сентября в рамках программы ВТБ начал принимать заявки на приобретение недвижимости на вторичном рынке (квартиры, таун-хаусы или дома) у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области. Ранее условия программы распространялись на вторичную недвижимость только в сельской местности.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года (при приобретении объекта на вторичном рынке у физического /юридического лица на территории Магаданской области - до 31 декабря 2021 года). Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.