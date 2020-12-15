В Алтайском крае не собираются 31 декабря делать выходным днем

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. Фото: pixabay.com

У жителей Алтайского края практически не остается надежды, что 31 декабря сделают выходным днем. Если бы это было так, власти уже бы объявили об этом, как во многих других российских регионах. Однако губернатор Виктор Томенко не готовит соответствующий указ, сообщили в пресс-службе правительства amic.ru.

Также не идет речи и о рекомендациях работодателям отпустить своих сотрудников в этот день домой. В 2019 году Виктор Томенко тоже отказался сделать 31 декабря нерабочим днем.

По данным на 15 декабря, последний день года объявили выходным уже более, чем в 20 регионах. Буквально на днях указ об этом опубликовала в соседнем с Алтайским краем регионе. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рекомендовал работодателям региона сделать 31 декабря выходным днем, а рабочий день перенести.D