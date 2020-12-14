В Барнауле мужчина поджег дом вместе с людьми

Злоумышленник поджег входную дверь дома Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле осудили 55-летнего мужчину, который поджег дом, в котором находились люди.

Это произошло в конце мая. В одном из частных домов города проходило застолье. В какой-то момент между 55-летним мужчиной и еще одним участником «банкета» произошел конфликт.

- Разозлившись на своих знакомых, злоумышленник вышел из дома под предлогом приобретения спиртного. Сам в это время поджег входную дверь и покинул место преступления, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Позже на место ЧП прибыли пожарные. После тушения они обнаружили в доме тело уже мертвого 38-летнего мужчины, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему вовремя оказали помощь и он остался жив.

- Выбраться из помещения потерпевшие не имели возможности, так как на окнах здания находились решетки, - также добавляют в СУСКе.

Было возбуждено головное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Ущерб собственникам дома был нанесен в значительном размере.

Главный фигурант дела свою вину признал полностью. Суд назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.