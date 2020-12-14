На Алтае осудили бабушку за смерть внучки

Девочка съела лекарства от давления Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае на скамье подсудимых оказалась 46-летняя женщина. К своим годам она уже стала бабушкой, вот только внучку в прошлом совсем недавно похоронила.

Трагедия произошла в мае прошлого года в Славгороде. Трехлетняя девочка находилась у своей бабушки. По данным следствия, вечером женщина оставила внучку без должного внимания, а та, по своему детскому интересу, нашла медикаменты и съела несколько таблеток от давления.

- Через несколько дней ребенок скончался в больнице, - сообщают детали дела в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сама женщина вину в произошедшем полностью признала. Суд принял это во внимание и также согласился с доводами следствия. Бабушку признали виновной в гибели внучки и назначили ей один год ограничения свободы.