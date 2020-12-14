В ночь на 15 декабря на дороги Барнаула выйдут больше 100 снегоуборочных машин

Часть техники будет наемная Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на 15 декабря в Барнауле на уборку снега выведут 102 единицы снегоуборочной техники.

- В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, - уточняют в пресс-службе администрации города.

Проследить за работой техники можно в режиме онлайн – на автомобилях установлена система Глонасс. Причем как отмечают в МБУ «Автодорстрой», бывают случаи, когда количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными мониторинга.

- Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники, - говорят в «Автодорстрое».

Помимо этого не отображается и наемная техника.