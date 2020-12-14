ВТБ Лизинг: сервисы подписки станут новым драйвером развития автолизинга

Автотранспорт становится основным видом имущества, передаваемым в лизинг. Этот тренд будет продолжен, дополнительный стимул росту его доли в общем лизинговым портфеле даст развитие сервисов подписки. Таким взглядом поделился коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов в ходе онлайн-конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям».

За 9 месяцев 2020 г. на автотранспорт пришлось 43,5% всего нового бизнеса рынка лизинга в РФ против 38% за весь 2019 г. Доля лизинга в автомобильных продажах в России растет: по итогам 11 месяцев 2020 г. на него приходилось уже 15,1% от общих объемов против 12,6% за весь 2019 г.

«Уже долгое время автолизинг является наиболее привлекательным, маржинальным, системно растущим и вместе с тем самым конкурентным сегментом в отрасли. На сегодняшний день, пожалуй, не существует лизинговых компаний, которые не работали бы с автотранспортом. Безусловно, последнее время наиболее значимое влияние для роста оказывала господдержка. Целые отрасли переориентировались на лизинг с других форм приобретения благодаря программам Минпромторга, Минтранса, региональным субсидиям. Однако, мы видим, что рынок также могут драйвить и другие факторы, такие как смена клиентских предпочтений и изменение моделей потребления», - отметил Евгений Татаринов.

Большую роль, по его словам, сыграло развитие рынка каршеринга: на финансировании таких сервисов и таксопарков некоторые игроки лизингового рынка сформировали взрывную динамику портфеля. Новым сегментом, который также будет стимулировать развитие автолизинга, может стать подписка на автомобили.

«Мы думаем, что сейчас – лучшее время для стремительного развития подписки. Этим вопросом задаются не только лизинговые компании, но и автопроизводители. Сервис удобен - все в цифре, экономически выгоден за счет корпоративных скидок профессиональному участнику рынка на автомобиль и обслуживание, с клиента снимается бремя владения транспортом – оформление документов при покупке, регистрации, организация обслуживания, шиномонтажа, страхования, ремаркетинга. Кроме того, нет необходимости сначала выплатить 100% стоимости за авто, а потом заниматься его продажей для обновления – не замораживаются деньги. Все эти факторы позволяют говорить о том, что в ближайшем будущем мы увидим создание нового существенного сегмента, который позволит приблизиться автолизингу к той доле проникновения в продажах машин, которая есть в развитых государствах», - отметил Татаринов.