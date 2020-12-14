Алтайский министр спорта получил предложение перебраться в Москву

Алексей Перфильев Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев получил интересное предложение перебраться в Москву. Об этом 14 декабря сообщили Telegram-каналы.

Как оказалось, такие предложения на самом деле имеют место быть. Однако, как министр заверил ИА «Банкфакс», пока он остается на своем месте.

Авторы канала «АБК на вас нет», сообщили, что Алексею Перфильеву предложили место в одной из спортивных федераций. Причем должность руководителя.

- Скажем так: предложения такие, конечно есть – работа наша заметна, это нормальный процесс, значит, чего-то стоим в этой жизни. Их действительно много, но есть определенные задачи в Алтайском крае, достижение которых через какое-то время, возможно, позволит вернуться к этой теме. На данный момент я – пехотинец в команде Томенко. Поэтому, как губернатор скажет – так и будем действовать, - заявил глава алтайского минспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны предварительные выводы РФС о ставках в «Динамо-Барнаул»

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев побывал в офисе Российского футбольного союза, где ему озвучили предварительные выводы по разбирательству о ставках в барнаульском футбольном клубе «Динамо» (подробнее)