АлтГТУ договорился о сотрудничестве с испытательным центром продукции железнодорожного транспорта

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

АО «Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта» (АО «ИЦ ТСЖТ») заинтересован в выпускниках факультета специальных технологий и факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ.

«Нам нужны выпускники Алтайского политеха, которые могли бы вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществлять проектирование инновационной машиностроительной продукции, в частности модульных вагонов, роботизированного технологического оборудования, – говорит Евгений Дзичковский, заместитель генерального директора по перспективному развитию АО «ИЦ ТСЖТ». – Острая потребность в специалистах со знаниями сопромата, материаловедения, которые могут проводить прочностной анализ конструкций машин и проверочные испытания на современном оборудовании нашего центра».

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, большая часть сотрудников региональных машиностроительных предприятий – это выпускники Алтайского политеха.

«Испытательный центр был сформирован из числа выпускников АлтГТУ. Нам необходимо внимательно посмотреть на предъявляемые требования молодым специалистам, чтобы скорректировать учебные планы, включить в образовательный процесс практическую подготовку на вашем предприятии, рассмотреть возможности целевого обучения. Уже в настоящее время мы можем приступить к выполнению НИОКР по заказу АО «ИЦ ТСЖТ». У нас для этого имеются все возможности – огромнейший опыт и знания, сильные научные кадры, студенческое конструкторское бюро», – подчеркнул Андрей Марков.

В ближайшее время руководители профильных кафедр подготовят списки студентов для прохождения практик и магистрантов выпускных курсов для прохождения стажировок с последующим трудоустройством на предприятии.

Справка

АО «Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта» http://ic-tsgt.ru является одним из ведущих предприятий России и крупнейшим за Уралом в сфере испытаний и исследований продукции железнодорожного транспорта. Предприятие проводит испытания подвижного состава, как грузового, так и пассажирского, тягового и моторвагонного, специального и высокоскоростного подвижного состава, а также элементов подвижного состава и инфраструктуры. Инжиниринговый центр выполняет полный комплекс высококвалифицированных работ в отрасли машиностроения для предприятий России, стран СНГ, Европы и Азии.