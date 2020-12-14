Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев приехал на Алтай

Марк Богатырев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Исполнитель роли Максима Лаврова в сериале «Кухня» Марк Богатырев, приехал на Алтай.

Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, он прилетел в Республику Алтай, чтобы поправить здоровье, очиститься и немного похудеть. Медики выбрали для него метод разгрузочно-диетической терапии. Или по-простому – лечебное голодание.

По словам Марка, в ближайшие пять дней он должен очистить свой организм, в результате запустится механизм омоложения на клеточном уровне, нормализуется вес и восстановится репродуктивная функция.

- Я очень рад приезду и пять дней мне предстоит ничего не есть и под присмотром внимательных врачей, проходить всевозможные процедуры. Прошло всего меньше суток, а я уже похудел на 1,1 кг! Дальше больше, - говорит актер.

Кстати, Марк уже был два года назад в Алтайском крае. Здесь он снимал передачу «По секрету всему свету». Она была посвящена Барнаулу и региону в целом.