Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 декабря 2020 года составило 29245

Еще 220 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 декабря 2020 года увеличилось на 220 человек и составило 29 245.

По данным оперативного штаба региона, новые случаи были зарегистрированы: Барнаул – 68, Рубцовск - 17, Бийск – 13, Волчихинский район - 9, Славгород и Тальменский район - по 8 заболевших, Бурлинский, Локтевский, Кулундинский, Тогульский районы – по 7 заболевших, Залесовский район - 6, Алейск, Заринск, Третьяковский, Топчихинский районы - по 5 заболевших, Ключевский, Михайловский, Кытмановский, Тюменцевский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Каменский район – по 3 человека, Благовещенский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский районы - по 2 заболевших, Быстроистокский, Калманский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы - по 1 заболевшему.

Вместе с тем выписались за прошедшие сутки еще 70 пациентов. Таким образом, число вылечившихся достигает 25 561. Скончались еще 13 человек (1301).

- По состоянию на 14 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2302 человека. Также там остаются 1 245 пациентов с вирусной пневмонией. Четыре человека находятся в больницах по другим обстоятельствам, - отмечают в оперштабе.

Число «тяжелых» пациентов на сегодня составляет 504, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 130.

Также дома лечение проходят 116 бессимптомных носителей и 403 пациента с вирусной пневмонией.