На Алтае муж избил жену кочергой

Дебошира доставили в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай между супругами произошел конфликт, и мужчина в порыве гнева избил жену кочергой.

По предварительной информации, 45-летний житель села Чепош уже в обед сидел дома и распивал алкоголь. Супруга же все это время занималась домашними делами, управлялась с хозяйством и высказывала мужу претензии в том, что он уже довольно долго пьет. Главе семейства это не понравилось, он взял кочергу и несколько раз ударил свою благоверную по голове.

- Свои действия мужчина сопровождал угрозой убийством, - рассказывают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

К счастью, именно в этот момент домой вернулся сын, который оттащил отца. Мать же убежала к соседям, откуда позвонила фельдшеру, а медик в свою очередь передал информацию в полицию.

Дебошира доставили в отделение. Во время разбирательства он во всем сознался. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. А вот по факту избиения ведется проверка. После завершения будет принято процессуальное решение.