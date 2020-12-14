Фильм об Алтае вышел на экраны ТВ

Съемки фильма про Алтайский край Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В минувшие выходные на канале «Россия 24» вышел получасовой фильм об Алтайском крае.

Фильм «Команда Алтайского края» вошел цикл передач «Деловое путешествие». В нем рассказывают о регион с разных сторон: о том, какие люди здесь живут, чем они занимаются и как развивают свою малую Родину.

Съемки фильма про Алтайский край Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Над созданием фильма трудилась команда телеканала «Россия 24». Съемки длились десять дней. Два оператора и автор Алексей Михалев успели посетить восемь городов, а также некоторые районы: Курьинский, Смоленский, Троицкий, Тальменский и другие. Конечно же, не обошли стороной краевую столицу и главную здравницу Сибири – Белокуриху.

В общей сложности команда проехала больше двух тысяч километров. Съемки шли на 20 предприятиях. В архив попали более 15 интервью. Героями документального фильма стали директор завода, егерь, редактор районной газеты, художник, спортсмен и многие другие. Также было записано интервью с губернатором края Виктором Томенко.