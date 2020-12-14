Жительница Барнаула обманула мигранта на 100 тысяч рублей

Иск потерпевшего полностью удовлетворен Фото: Анна СЕМИНА

Предпринимательница из Барнаула оказалась на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. Она выманила у мигранта 100 тысяч рублей.

Как стало известно на суде, женщина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и помогала мигрантам оформлять документы. Весной 2016 года в УФМС она столкнулась с гражданином другого государства, который пришел в управление, чтобы оформить разрешение на временное проживание, так как прежнее уже заканчивалось.

- Предпринимательница предложила ему за деньги оформить документы: разрешение на временное проживание на территории РФ, вид на жительство и паспорт гражданина РФ. Потерпевший согласился, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В итоге три года он перечислял ей деньги от трех до 50 тысяч. Причем предлоги были разные – оформление все вышеуказанных документов, подтверждение диплома, оплата госпошлины…

Так как время шло, а документов все не было, потерпевший самостоятельно пришел в УФМС, где узнал, что никакие документы на него не оформлялись. В связи с этим он был вынужден покинуть страну.

Предпринимательница же была осуждена на два года условно за мошенничество, а иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.