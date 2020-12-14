Пенсионерка назанимала денег у соседей и все отдала мошенникам

Всего пенсионерка отдала больше 100 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

81-летняя пенсионерка из Барнаула назанимала денег у соседей, чтобы отдать их мошенникам.

Как рассказала потерпевшая, ночью ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил женщине, что ее сын насмерть сбил человека и для того, чтобы «замять» дело, требуется дать денег.

- Испугавшись за судьбу сына, пенсионерка согласилась и добавила, что у нее только 19 тысяч рублей. Через некоторое время на автомобиле приехал неизвестный парень, которому она и передала деньги, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потом был еще один звонок. Собеседник потребовал перечислить еще денег. В итоге пенсионерка заняла у соседей 30 тысяч рублей и сняла со сберкнижки еще 60 тысяч. Всю эту сумму она перевела по указанным реквизитам.

Только после того, как она отдала все деньги, женщина догадалась позвонить сыну. Конечно же, выяснилось, что он ни в какую аварию не попадал.

В настоящее время полицейские устанавливают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки большее 100 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».