Жители Алтайского края могут оформить благотворительную подписку онлайн

В преддверии Нового года Почта России в Алтайском крае приглашает всех неравнодушных жителей оформить благотворительную подписку в адрес воспитанников детских домов и постояльцев интернатов для престарелых. Сделать полезный подарок можно, не выходя из дома.

Подарочную подписку можно оформить в любом почтовом отделении края, на дому или в офисе, пригласив почтальона. Однако в период сложной эпидобстановки наиболее удобный способ – онлайн-подписка на сайте Почты России или с помощью мобильного приложения компании.

«Благотворительная акция Почты России «Дерево добра» в нашем регионе проводится не первый год и, что очень радует – растет количество новых участников. Многие из наших клиентов являются постоянными участниками почтового проекта и каждое полугодие оформляют подписку на краевые и федеральные издания в в адрес детских домов и интернатов для пожилых людей. Наша главная цель - сделать подписные издания доступными для социально-незащищённых групп населения. Благодаря неравнодушным жителям Алтайского края в 2019 году в адрес социальных учреждений региона было оформлено более 770 подписных изданий на общую сумму более 187 тысяч рублей. Приближается самый долгожданный для всех нас праздник – Новый год, а это значит, что пришло время дарить подарки! Оформить подписку можно уже сейчас. Сделайте добро! Подарите праздник тем, кто его очень ждет!», - отметила заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Алтайского края АО «Почта России» Ольга Гукун.

Специально для «Дерева добра» был составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, у которого есть тематический и алфавитный рубрикатор с информацией о нескольких сотнях изданий, ценах на них и действующих скидках. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты без комиссии.