Уголовное дело завели на сына вице-мэра в Барнауле

Дом получил повреждения. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В Барнауле правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении сына вице-мэра города Анатолия Воронкова – Филиппа.

По данным алтайских СМИ, вечером 19 ноября в районе пересечения улицы Власихинской и проезда Фурманова водитель Kia Sportage не справился с управлением и врезался в одноэтажный жилой дом. Попутно автомобиль повредил газовую трубу. Судя по снимкам с места аварии, машина буквально взлетела на дом.

Также на кадры попал и предположительный виновник. В парне, сидящем в машине ГИБДД узнали Филиппа Воронкова. Некогда известного волейболиста. Он начинал свою карьеру в барнаульском «Университете», а потом играл за питерский «Зенит».

ИА «Банкфакс» личность водителя подтвердил источник в полиции, однако пока там официально не подтвердили наличие уголовного дела. По некоторой информации Воронков нарушил ПДД уже имея на руках административное наказание – его лишили прав на полгода за пьяную езду. Ранее СМИ также писали, что после аварии 19 ноября Воронков отказался проходить медицинское освидетельствование.

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