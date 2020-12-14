Землю со скандальным офисным зданием не могут продать в Барнауле

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 января Фото: pixabay.com

В Барнауле выставили на продажу участок земли на улице Пушкина, 56. На нем располагается скандальный офисный центр, однако до сих пор сделка не состоялась.

На данный момент, по информации «Алтайского портала недвижимости», демонтаж здания завершается. Вместе с тем понизилась и цена участка. Если изначально она была 4,07, то теперь 3,26 млн рублей.

Напомним, данные здание строил предприниматель Евгений Озеров. Причем разрешительных документов у него на это не было. Тем не менее, некоторое время помещения эксплуатировались – в нем размещались арендаторы. Несколько лет бизнесмен пытался узаконить строение, но безрезультатно. В итоге суд окончательно постановил о закрытии и сносе здания. Работы ведутся вот уже почти год.

- Сейчас у него разбирают кирпичную кладку, рабочим предстоит демонтировать еще как минимум 3 этажа и вывезти мусор, - пишет источник.

Площадь продаваемого участка составляет 1 037 кв. м. На нем можно возводить офисные центры, объекты общественного питания и торговли. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 января, после чего будут подведены итоги.