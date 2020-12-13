В Барнауле родственники не могут попасть в больницу к умирающей бабушке из-за ковида

Близкие готовы ухаживать за женщиной вместо медсестер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родные пожилой жительницы Барнаула, у которой заражение крови, не могут пробиться к ней в больницу №8. По их словам, бабушка умирает, она уже не ходит, и ей требуется надлежащий уход, который медики обеспечить не могут.

- По телефону сообщают, что она доживает, но не дают даже последние дни побыть вместе. Сыну сказали, что остается только молиться... В больницу не пускают, боятся коронавируса. Родные предлагали сдать тест на ковид и тогда прийти, но в ответ отказ, - говорится в письме, опубликованном в паблике Барнаул 22.

По телефону пациентка жалуется родным, что ей якобы не могут принести еды и воды, не меняют подгузники и не переворачивают.

- Она лежит в отделении, не в реанимации, почему мы не можем помочь родному человеку, почему в "последние дни" она должна видеть недолжный уход? Если не могут помочь, пустите нас! Или предложите варианты в других больницах! - требуют отчаявшиеся родственники.

Близкие готовы ухаживать за женщиной вместо медсестер.