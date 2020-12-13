Следком заинтересовался массовой дракой "модников против гопников" в Бийске

Скриншот видео из паблика "Инцидент Бийск" / https://vk.com/incident_22

Следователи проводят проверку по факту драки с участием несовершеннолетних в Бийске.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 декабря у ТЦ "Ривьера". Несколько подростков избили несовершеннолетних мальчиков.

- Они причинили им множественные телесные повреждения. Предстоит установить причину и мотивы драки, а также причастных к ней. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Ранее в сетях появилось видео, как несколько десятков несовершеннолетних сначала стоят толпой у ТЦ «Ривьера», а затем начинают бежать друг за другом. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды. Очевидцы писали, что «модники» пошли против «оффников» («гопников»- прим. ред.)

- Зачинщики конфликта высказали претензии к неформальной одежде ребят. В качестве «весомого аргумента» привели в пример то, что у одного мальчика не было шапки с надписью Puma, - пишет «Бийский рабочий».