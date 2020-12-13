Двух жителей Барнаула вслепую использовали для кражи металла

Дело по факту кражи направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Находчивый житель Барнаула решил украсть лом металла. А для помощи привлек двух ничего не подозревающих мужчин. Подробности рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова.

Мужчина заметил лом металла возле дома на пр. Коммунаров. И у него возникла идея сдать его и выручить деньги.

- Он пришел в пункт приема и обратился к двум мужчинам, чтобы те помогли с транспортировкой. Водитель автомобиля и его знакомый согласились. Втроем они проехали по адресу и погрузили лом, - сообщила Анастасия Карпова.

Общий вес металла составил 900 килограмм. Мужчина причинил владельцу ущерб на сумму 9630 рублей.

- Дело по факту кражи металла возбудили по ч.1 ст.158 УК РФ и направили в суд, - заключила помощник прокурора.

Само собой, водитель и его знакомый оказались не при чем - они не знали, что идут на преступление.