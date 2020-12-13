Барнаульская автомобилитка рассказала, как сбила человека

ДТП в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула накануне в ночное время сбила мужчину на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной. В соцсети она рассказала об обстоятельствах ДТП.

По словам женщины, пешеход был в состоянии алкогольного опьянения. Он перебегал дорогу на красный свет.

- Я его увидела в последний момент, стала сигналить и тормозить. Он то ли под колеса упал, то ли ускорился, координация была нарушена. Стоял ряд налево, который поворачивал, у меня зеленый горел. Он побежал, я не успела затормозить. Тормозной путь четыре метра. Ехала не больше 40 километров в час, - написала автомобилистка.

По ее словам, мужчина отделался только легким сотрясение и разбитым носом, а у нее теперь появились серьезные проблемы.

Кстати, судя по странице женщины в Инстаграме, она опытный водитель и сама занимается оформлением аварий.