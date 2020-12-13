Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 13 декабря 2020 года составило 1 288. Это данные за весь период пандемии. Из них непосредственно от ковида скончались 676 человек, у остальных выявлена иная причина смерти. За прошедшие сутки умерло 15 человек, от COVID-19 - восемь, - сообщает оперштаб региона.

Также в крае за прошедшие 24 часа зарегистрировано 222 новых случая заболевания, выздоровело 154 пациента. Общее число заболевших составляет 29 025 человек, в том числе 1 908 детей. Выздоровел 25 491 человек.

- Из общего числа заболевших 371 случай – завозной (в том числе 159 – из-за рубежа); 16 660 случаев – по контакту с ранее заболевшими, - отметили в оперштабе.

В инфекционных госпиталях сейчас с коронавирусом лежат 2 165 человек, еще 1 280 - с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 511, подключено к аппаратам ИВЛ – 137. В резерве 1175 коек.