Барнаулец обманывал продавцов с "Авито", чтобы помочь больному отцу

Мужчина убеждал сообщить ему данные банковских карт, пароли из смс, необходимые для подтверждения операций Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Житель Барнаула проведет пять лет за решеткой за обман продавцов с сайта "Авито". Мужчина разработал мошенническую схему, с помощью которой выманивал деньги без покупки товара.

- Деньги с банковских счетов он похищал следующим образом: находил объявления о продаже имущества, звонил потерпевшим и сообщал, что якобы готов купить товар и перечислить деньги на карту продавца. После убеждал сообщить ему данные банковских карт, пароли из смс, необходимые для подтверждения операций. Он вводил данные и похищал со счетов средства, - рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Харькина.

Таким образом ему удалось украсть деньги у 5 человек, а 19 продавцов не смог обманут по независящим от него обстоятельствам - его действия пресекли.

- В последнем слове суду мужчина сообщил, что совершал преступления из-за тяжелого материального положения. Деньги необходимы были отцу на лечение серьезного заболевания,- отметила Евгения Харькина.

Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.