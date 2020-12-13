Алтайскому кардиологу присвоили звание "Заслуженный врач России"

Фото с сайта Краевой больницы скорой медпомощи bgb1.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Заслуженный врач Российской Федерации" заведующему кардиологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медпомощи Александру Тимофееву.

Александр Тимофеев - кандидат медицинских наук, «Отличник здравоохранения», врач-кардиолог высшей категории, эксперт комиссии по кардиологии Минздрава края, член Российского общества специалистов по сердечной недостаточности и медицинской палаты края. Должность заведующего отделением он занимает с 1989 года.

В больнице сообщают, что Александр Викторович с коллегами продолжил внедрение метода электрофизиологического исследования сердца при нарушениях ритма и проводимости. В отделении активно применяются новые методы лечения пациентов с фибрилляцией предсердий, метод продленной респираторной поддержки у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.

- Александр Викторович успешно сочетает научную, практическую и педагогическую деятельность. За время работы он подготовил 18 интернов по разделу «Кардиология». Своих учеников он учит не только профессионализму, но и доброжелательному отношению к пациентам, - отметили в Краевой клинической больнице скорой медпомощи.