Предприимчивая жительница Барнаула "развела" иностранца на 100 тыс. рублей

Мужчина в течение трех лет отдавал от 3 до 50 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула осудили за мошенничество с причинением значительного ущерба. Она похитила у иностранца более 100 тыс. рублей.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина, женщина была предпринимателем и занималась оформлением документов для мигрантов:

- Весной 2016 года гражданин другого государства приехал в миграционную службу, чтобы оформить разрешение на временное проживание, так как у него истекал срок. Там он встретил предпринимательницу, которая предложила ему за деньги оформить все необходимые документы: разрешение на временное проживание, вид на жительство и паспорт гражданина РФ.

Мужчина согласился, и в течение трех лет отдавал от 3 до 50 тысяч рублей за якобы оформление разного рода справок, подтверждение диплома, оплату госпошлины и другое. Но документов так и не было. Заподозрив неладное, потерпевший обратился в УФМС, где узнал, что никакие бумаги на него не оформлялись. Мужчина в итоге вынужденно покинул Россию.

- Всего у потерпевшего похищено более тысяч рублей, которые до настоящего времени не возмещены. Женщина осуждена по ч. 2 ст. 159 УК РФ на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщила Анна Фомина.