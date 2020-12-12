Мошенникам удалось обмануть очередную доверчивую жертву из Алтайского края

Жертвой телефонных преступников стала 53-летняя женщина Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередное мошенничество зарегистрировали в полиции Рубцовска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, жертвой телефонных преступников стала 53-летняя местная жительница.

По словам рубцовчанки, ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником банка и сказала, что с ее банковской карты пытаются похитить деньги. После этого мошенница предложила «опередить» мошенников и самостоятельно оформить денежный кредит через онлайн-приложение.

- Потерпевшая под руководством звонившей женщины сделала заявку на кредит, которая практически сразу банком была одобрена, на ее счет было зачислено 145 000 рублей. Далее звонившая пояснила, что полученные деньги нужно вернуть обратно в банк несколькими платежами, для чего попросила назвать ей коды, которые будут поступать на телефон в sms-сообщениях, - отметили в полиции.

Женщина, конечно же, назвала преступнице пароли с номера 900. Преступники получили доступ к счету и похитили все средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Удалось пока лишь отследить номера, они зарегистрированы в Москве.

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