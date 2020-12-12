Снежная и ветреная погода сохранится в Алтайском крае

Погода не будет меняться еще, как минимум, двое суток Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 13 и 14 декабря ожидается снежная погода. Кроме того, возможны метели.

Как сообщили синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода не будет меняться еще, как минимум, двое суток.

В дневное и ночное время в регионе ожидаются умеренный снег и метели. На дорогах следует быть осторожнее, так как синоптики предупреждают о гололеде. Ветер юго-западного направления от пяти до 10 метров в секунду, но возможно порывы до 14-16 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -12…-17 градусов, а на отдельных территориях и до -22…-25 градусов. Днем будет теплее – от -7 до -14 градусов.

В краевой столице 12 и 14 декабря также ожидается небольшой снег. В дневное время может начаться метель, на дорогах скользко. Ветер юго-западного направления от 3 до 10 метров в секунду. Ночная температура воздуха не будет ниже -17 градусов, а днем поднимется до -8…-11 градусов.