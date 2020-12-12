Жителя Тальменки осудили на 8 лет за сломанный нос и тысячу рублей

Мужчина по решению суда отправится в колонию особого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя райцентра Тальменка признали виновным в разбойном нападении на женщину. Он сломал ей нос и забрал 1200 рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

В июле этого года осужденный зашел в дом к потерпевшей через незапертую на замок дверь и несколько раз ударил её по лицу, из-за чего ей позже диагностировали закрытый перелом костей спинки носа. После этого грабитель взял на кухне нож и приставил к горлу жертвы, начал требовать деньги и угрожать. Кроме того, он оставил резаную рану на переносице потерпевшей. Испугавшись преступника, женщина отдала ему 1200 рублей.

- Вину в совершении преступления осужденный не признал, показал, что в дом потерпевший пришел, чтобы попросить денег в долг. Ему не понравилось, что потерпевшая начала его выгонять, и он нанес ей один удар кулаком в лицо. Данные показания судом оценены критически, как стремление избежать ответственности за содеянное, - отметили в ведомстве.

В итоге, мужчина по решению суда отправится в колонию особого режима на 8 лет и три месяца. Приговор не вступил в законную силу.

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