В центре Барнаула установили новогоднюю светодиодную арку с быком

Арку сделали по заказу еще в прошлом году Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 10 декабря, в Барнауле на Нулевом километре разместили новую новогоднюю инсталляцию. Это светящаяся арка с символом года – быком.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, четырехметровую конструкцию поставили рядом со светодинамическим фонтаном. Арку сделали из металлического каркаса, украсили светодиодными элементами и оставили надпись: «С новым годом!».

Арку сделали по заказу еще в прошлом году специалисты строительной компании «Союз».

- На ее создание израсходовано более 200 метров дюралайта и светодиодных гирлянд. В этом году компания сделала и установила в центр композиции символ наступающего года, - отметили в мэрии.

Кстати, на площади также установили и другие светящиеся фигуры. Так, с разных сторон стоят праздничные елочки, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик. Вечером они переливаются разными цветами. Кроме того, там развесили баннеры с изображением лесных животных с советских новогодних открыток.

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