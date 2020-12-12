На Алтае за сутки зарегистрировали 224 случая заражения ковидом и 13 смертей

Сейчас уже зарегистрировано 28803 случая заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили еще 224 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 232 пациента, скончались – 13.

Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией, сейчас уже зарегистрировано 28803 случая заражения. Большинство из инфицированных уже вылечились. На данный момент в инфекционных госпиталях с коронавирусом лежат 2112 человек. Также в больнице лечат 1251 пациента с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 495 человек.

Что касается смертельных случаев, то за весь период пандемии скончались 1 273 человека. Все взрослые. Эксперты установили, что в 668 случаях основной причиной смерти стала коронавирусная инфекция, а в 605 – другие заболевания.

- Из общего числа заболевших 369 случая – завозные, в том числе 159 – из-за рубежа; 16 526 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 8253 – у больных внебольничной пневмонией, 13861 – у заболевших ОРВИ. В 6689 случаях – бессимптомное течение, - отметили в штабе.

Тестированием охвачено уже 886 тысяч человек.

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