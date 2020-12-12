Алейским учителям сделали перерасчет после жалоб на снижение зарплаты

По словам педагогов, стимулирующие выплаты сократили Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с алейскими учителями, которые пожаловались на снижение зарплаты, наконец, разрешилась. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на депутата Госдумы Олега Быкова, им сделали перерасчет зарплат.

Напомним, в ноябре 56 учителей города написали коллективное письмо, в котором рассказали, что ежемесячно из зарплаты пропадает по 10 тысяч рублей. По их словам, стимулирующие выплаты сначала сократили, а потом и вовсе убрали. При этом, в комитете по образованию города корреспонденту «Комсомолки» сказали, что проблем с начислениями средств нет.

- Мы получили официальный ответ о результатах проведенных мероприятий и принятых мерах. Принято решение о перерасчете заработной платы педагогов и выделении из местного бюджета средств для погашения допущенного перерасхода по фонду оплаты труда учителей, - рассказал депутат.

Всего из городского бюджета выделено 4 млн рублей. Перерасчет зарплат был сделан в ноябре - размеры выплат восстановлены.

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