СК наградил маленьких алтайских героев, давших отпор преступникам

Медали «Доблесть и отвага» получили трое несовершеннолетних Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В СУ СК РФ по Алтайскому краю наградили детей, совершивших настоящие геройские поступки. Из рук главы управления Андрея Хвостова свои медали «Доблесть и отвага» получили трое несовершеннолетних.

В июле этого года третьеклассник из Барнаула увидел, как житель поселка Лесной насильно уводит четырехлетнего ребенка в пустынное место. Мальчик проследил за преступником и не побоялся остановить его, когда тот планировал совершить «действия сексуального характера». Благодаря школьнику, удалось не допустить особо тяжкое преступление в отношении малолетнего. Злоумышленник уже понес заслуженное наказание.

В апреле этого года ученики 6 и 7 класса Быстроистокской школы катались на велосипедах и услышали, как 80-летняя односельчанка кричит о помощи. Выяснилось, что на неё напал мужчина.

- Не растерявшись, мальчишки помогли женщине подняться, побежали к соседям и попросили вызвать полицию, а сами, достоверно видев в какую сторону пошел преступник, не испугавшись, стали преследовать его. На одной из улиц села подростки узнали злоумышленника и позвали на помощь взрослых, рассказав о случившемся. Благодаря отважным действиям мальчиков, удалось по «горячим следам» задержать опасного рецидивиста, - отметили в следкоме.

На награждении были и родители мальчиков. В их адрес также выразили слова благодарности за достойное воспитание.