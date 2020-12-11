Из-за уставшего водителя приостановили работу транспортного предприятия

Приставы опечатали автобусы Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае на четыре дня приостановили работу транспортного предприятия из-за уставшего водителя.

Согласно положению об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей, они должны находиться за «баранкой» не более 40 часов в неделю. Вместе с тем, продолжительность рабочего времени одного из сотрудников предприятия «Автотранссервис» составила гораздо больше, что подтверждалось табелями учета рабочего времени.

- Совершенное правонарушение создает угрозу жизни и здоровью граждан, - подчеркивают в пресс-службе управления ФССП по Алтайскому краю.

В итоге судебные приставы Алейского межрайонного отдела были вынуждены опечатать автобусы, которые ранее перевозили пассажиров из Алейска в Барнаул и обратно на четверо суток. Кроме того, руководитель предприятия был предупрежден об административной ответственности.