Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 декабря 2020 года составило 28579

За сутки число инфицированных выросло на 223 случая Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 декабря 2020 года увеличилось на 223 случая и составило 28579.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации, положительный тест на коронавирус получили жители следующих городов и районов: Барнаул – 68, Бийск – 19, Рубцовск – 17, Благовещенский район – 7, Камень-на-Оби, Славгород, Калманский, Первомайский, Табунский, Усть-Пристанский – по 6 заболевших, Белокуриха, Заринск, Яровое, Локтевский район – по 5 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Тогульский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Змеиногорский, Ключевской, Крутихинский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Алейский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный районы– по 2 заболевших, Алейск, Баевский, Заринский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Павловский районы – по 1 заболевшему.

Кроме того, за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось до 25105 человек (+211). Умерли еще 15 пациентов. Из них непосредственно от COVID-19 - 11. Общее количество жертв составляет на сегодняшний день 1260 человек.