На Алтае ревнивец ударил возлюбленную отверткой

Мужчина ударил супругу отверткой в руку Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай произошли семейные разборки, во время которых подвыпивший супруг ударил свою возлюбленную отверткой.

К участковому обратилась жительница села в Онгудайском районе. Она рассказала, что сильно повздорила с мужем. Он сидел дома и выпивал. Разгоряченный спиртным, стал высказывать жене претензии, так как считал, что она неверна ему. Свою позицию он подкрепил силой – схватил отвертку и ударил возлюбленную по руке.

- Свои действия нетрезвый дебошир сопровождал высказыванием угрозы убийством, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Женщина конечно же, испугалась угроз и выбежала на улицу. Оказавшись вне зоны видимости супруга, она позвонила в полицию. Прибывший на вызов представитель правопорядка доставил дебошира в отделение. На допросе он во всем признался.

На 30-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».