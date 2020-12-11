Общественников Алтая обучат таргетингу

Начало обучения – 11 декабря Фото: предоставлено организаторами

В Алтайском крае пройдет онлайн-курс руководителя центра «Социальный эффект» Виталия Самолета. Его участниками станут представители НКО (некоммерческих организаций), с которыми эксперт поделится успешными кейсами рекламных кампаний из сферы НКО.

- Участники узнают, как работает таргетированная реклама, как правильно настроить целевую аудиторию, собирать аналитические данные и привлекать дополнительный трафик на сайт, - рассказывают организаторы. - Изучив информацию курса, представители НКО научатся настраивать таргетированную рекламу в соцсетях и планировать рекламную кампанию в Интернете.

Начало обучения – 11 декабря. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте schoolnko.ru до 11 декабря включительно. После подтверждения электронной почты, выберите нужный курс в разделе «Онлайн курсы». Обучение бесплатное. Слушатели, просмотревшие уроки и выполнившие все домашние задания, получат сертификат. Проект реализуется АНО «Центр современных медиа и технологий» при поддержке Фонда президентских грантов.

Контакты: +7 (927) 604-64-88 – Алена Самарина, PR менеджер, mediaschoolnko@gmail.com

Медиашкола НКО - команда экспертов, которая делится опытом медиапродвижения с некоммерческими организациями. Проект существует с 2018 года. За это время он успел зарекомендовать себя как современную сетевую обучающую школу. Участниками Медиашколы НКО стали уже более 1500 сотрудников из общественных организаций со всей России.