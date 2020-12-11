Суд пояснил, почему у бывшего главы Бийского района отобрали диплом о высшем образовании

На сегодняшний день у бывшего чиновника нет ни одного диплома Фото: Анна СЕМИНА

Районный суд Новосибирска пояснил, по какой причине бывшего главу Бийского района Евгения Якубу лишили диплома о высшем образовании.

Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на материалы суда, прокуратура начала проверку законности получения Якубой диплома РАНХиГС по ускоренной программе. Причиной послужило обращение члена Совета федерации РФ, который «слил» информацию о Якубе.

Получалось, что экс-глава района поступил на заочное отделение ФГУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» (позже СИУ РАНХиГС) на основании якобы имевшегося у него диплома Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК). Однако, как выяснилось, студент Якуба в списках выпускников новосибирского вуза не значится. Более того, он даже не отчислялся из данного университета. А ведь именно по диплому этого учебного заведения в РАНХиГС он обучился по ускоренной программе.

По итогу этой истории прокуратура потребовала у Якубы вернуть второй диплом для его уничтожения. В РАНХиГС возражать не стали. Первая инстанция поддержала «предложение» и признала документ недействительным, на что сам экс-чиновник не согласился и подал апелляцию. Причем он даже не оспаривает тот факт, что не оканчивал университет кооперации. Он попытался доказать, что прокуратура якобы пропустила исковые сроки, так как в 2010 году, когда он стал главой Бийского района, ведомство имело возможность проверить его диплом. И все же ведомству удалось доказать свою позицию.

Таким образом, Евгений Якуба лишился высшего образования.