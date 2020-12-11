Куда обращаться в Барнауле, если дома стало холодно

Если управляющая компания не реагирует на жалобы - обращайтесь в районную администрацию Фото: Анна СЕМИНА

Власти Барнаула составили план действий и список телефонов, куда можно обращаться, если в доме стало холодно.

По данным городского комитета ЖКХ, существуют температурные нормы, которые закреплены Федеральным законом. В соответствии с этим документом, в жилых помещениях температура не должна опускаться ниже 20 градусов тепла, а в угловых квартирах – ниже 22-х.

- При снижении температуры воздуха в помещениях ниже нормативной, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию (ТСЖ, ТСН), обслуживающую многоквартирный дом, для проведения обследования с привлечением представителей ресурсоснабжающей организации и принятия мер по нормализации теплоснабжения, - говорят в администрации города.

В том случае, если обслуживающая организация не реагирует на жалобы и всячески отказывается выполнять свои обязанности, то следует обращаться в районную администрацию по месту жительства:

- администрация Железнодорожного района - т.62-56-95;

- администрация Индустриального района - т.47-51-83;

- администрация Ленинского района - т.54-44-49;

- администрация Октябрьского района - т.24-74-98;

- администрация Центрального района - т.63-08-25.

Помимо этого жалобы принимают в городском комитете ЖКХ: 37-05-32, 37-05-33, 37-05-34, а также в диспетчерской службе СГК – 59-97-15.