В Барнауле продолжается строительство ледового городка в Октябрьском районе

Строительство ледового городка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В этом году после многих лет новогодний ледовый городок Октябрьского районе сменил «прописку» и теперь располагается на площади перед зданием на Германа Титова, 9.

Работы по этому адресу кипят. На днях туда завезли основной строительный материал – лет – и сейчас там собирают праздничный городок.

- Мы приступили к созданию традиционного ледяного городка. Начали выкладывать из ледяных кубов стену с барельефами и ледяные ворота высотой около 2,5 метров,- приводит слова сотрудника подрядной организации пресс-служба администрации города.

Буквально со дня на день привезут главный атрибут новогоднего городка – 14-метровую ель. Ее украсят иллюминацией и игрушками. Для детишек на площади соорудят две малые горки. Появятся и сказочные герои праздника – снежный Дед Мороз и Снегурочка. Компанию им составит символ 2021 года.