В подъезде жилого дома задержали подозреваемую в покушении на убийство

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали в подъезде жилого дома женщину, которую подозревают в покушении на убийство мужчины.

- Поздно вечером экипаж вневедомственной охраны получил информацию из дежурной части полиции о причинении ножевых ранений жителю поселка Южный, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на вызов экипаж отдела вневедомственной охраны прямо на лестнице встретил женщину в окровавленной одежде. При досмотре у нее был найден нож. Для дальнейшего разбирательства ее задержали. После этого старший группы отправился осматривать квартиру, на которую и поступал вызов. В одной из комнат он увидел раненого в грудь и плечо мужчину. Ему вызвали «скорую» и экстренно госпитализировали.

Подозреваемую в покушении на убийство передали полицейским. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.