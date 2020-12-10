Памятник зодчества «Русский чай» попытались продать с молотка в Барнауле

"Русский чай" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле не состоялись торги по продаже памятника деревянного зодчества «Русский чай», расположенного на проспекте Красноармейском.

Как заявил организатор – «Геотехпроект», до участия не допустили ни одной заявки. Таким образом, как пишет ИА «Толк», торги признаны несостоявшимися.

Отметим, здание, некогда принадлежащее купцу Шадрину, начали реставрировать еще в 2016 году, но работы ведутся крайне медленно. На сегодняшний день готовность составляет примерно 70%. В этом году здание оценили в 14 млн рублей.

- Параллельно с этим шли судебные разбирательства между налоговой службой и владельцем здания – компанией «Русский чай» Станислава Олейника, - пишет источник.

Причем еще в начале года собственник сообщал изданию, что долги погашены, однако в ноябре здание выставили на продажу по решению суда. У объекта имеется обременение в виде ипотеки и запрет на совершение регистрационных действий. Оно также находится в аренде у компании «Кинза» до марта 2022 года.