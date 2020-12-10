Реконструкция Алтайского краеведческого музея начнется в 2021 году

Краеведческий музей Фото: Олег УКЛАДОВ

Основное здание Алтайского государственного краеведческого музея на улице Ползунова будут ремонтировать. В 2021 году там начнется реконструкция.

Как рассказала министр культуры региона Елена Безрукова, в настоящее время объект находится на федеральной экспертизе. Как только она будет завершена – начнутся торги.

- В следующем году предполагается начать работы в рамках краевой инвестпрограммы, на эти цели запланировано 57 млн рублей. На 2022-2023 годы по этому объекту запланировано выделение почти 200 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Поэтому реконструкция будет проводиться в 2021, 2022 и 2023 годах, - говорит Безрукова.

Помимо этого запланирована реконструкция другого объекта комплекса - военно-исторического отдела музея или как его называют «Дома афганцев». На эти цели в бюджете края предусмотрено 90 млн рублей.