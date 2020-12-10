В Алтайском крае утвердили индекс максимального роста тарифов на ЖКУ

Цены на коммуналку вырастут в середине 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил индекс максимального роста тарифов на ЖКУ на предстоящий, 2021 год.

Соответствующий указ 8 декабря подписал губернатор края. Он вступает в силу с 1 января. Из этого документа следует, что до середины 2021 года тарифы останутся на прежнем уровне. А вот далее ожидается «традиционный» подъем. При этом по краю он не должен будет превысить 6,2%, а в Барнауле – 7%.

- Предельный рост цен в Барнауле выше, чем в других поселениях, из-за предельного прироста стоимости тепла – до 9% от 1106,35 рубля за Гкал в месяц, - пишет ИА «Толк».

Это связано с тем, что Барнаул относится к зоне теплоснабжения, где тариф рассчитывается по методу «альтернативной котельной».

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