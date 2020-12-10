Почти 30 домов остались без тепла в Барнауле

За один рабочий день все работы должны завершить Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 10 декабря, в Барнауле без тепла на несколько часов остались почти 30 жилых домов.

Это связано с переключением оборудования центральных тепловых пунктов СГК.

- До этого все работы выполнялись без отключения потребителей, - отмечают в Сибирской генерирующей компании.

В результате под отключение попали 27 домов. Помимо отопления, потребителям временно приостановили подачу горячего водоснабжения. Работы ведутся по улицам Георгиева, 49 и Панфиловцев, 16а. На несколько часов отключены дома по следующим улицам:

С 13.00 до 19.00 отопление и горячая вода в 19 многоквартирных домах по улицам: 50 лет СССР, Павловский тракт, Георгиева;

с 10.00 до 14.00 отопление в восьми домах по улицам: Попова и Панфиловцев.

По словам энергетиков, резкого снижения температуры в квартирах за эти несколько часов не произойдет. Тем не менее, они приносят извинения за доставленные неудобства.