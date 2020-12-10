Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 декабря 2020 года составило 28 356

Число больных за сутки увеличилось на 224 случая Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 декабря 2020 года увеличилось на 224 случая и составило 28 356.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации новые случаи были зарегистрированы на следующих территориях: Барнаул – 66, Рубцовск – 22, Бийск – 17, Заринск – 13, Славгород – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 8, Алейск – 5, Волчихинский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Павловский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Баевский, Бийский, Курьинский, Локтевский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Ельцовский, Ключевской, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 2 человека, Калманский, Косихинский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1 человеку.

Вместе с тем выписали еще 185 пациентов. Таким образом, на сегодняшний день число выздоровевших составило уже 24 894. Умерли за прошедшие сутки 11 человек (1245).

Продолжают лечение в стационарах 2130 пациентов с коронавирусом. Так же там находятся 1243 человека с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Один человек находятся там по другим обстоятельствам, - добавляет оперштаб.

Амбулаторно лечение проходят 173 человека (бессимптомные вирусоносители). 349 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.