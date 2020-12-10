В Новоалтайске грузовик с пивом задавил женщину

Женщина погибла на месте Фото: Анна СЕМИНА

В среду днем, 9 декабря, в Новоалтайске водитель грузовика с пивом насмерть задавил женщину.

Трагедия произошла по адресу 8-й микрорайон, 28. Свидетелями аварии стали местные жители. Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на Госавтоинспекцию, дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.15. Предварительно сотрудники полиции установили, что 30-летний водитель грузовика Isuzu, двигаясь по придомовой территории задним ходом, сбил женщину-пешехода.

- От полученных травм она скончалась на месте происшествия, - добавляет источник.

Личность пострадавшей пока не установлена, но свидетели утверждают, что это была женщина в возрасте. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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